Портал «Добродел» зарегистрировал 4 миллиона жителей Подмосковья

Четыре миллиона регистраций зафиксировали на подмосковном портале «Добродел» с 2015 года. О работе уникального сервиса, который помогает решать самые разные проблемы, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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