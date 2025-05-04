Планами поездки Фицо в Москву поделился вице-спикер парламента Словакии

Во время поездки в Москву на Парад Победы 9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет встретиться с главами других делегаций и представителями России, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар 4 мая РИА Новости.
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