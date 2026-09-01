В Петрозаводске на видео попало, как пенсионерка отлетела от жесткого удара авто

В Петрозаводске автомобиль сбил пожилого пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». «Женщину сбили сегодня утром в Петрозаводске.
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