Наши ребята с помощью «Искандера» уничтожили 65 нацистов и 300 дронов-камикадзе Юлия СоколоваМощный удар по поселку Красный Лиман, который находится под контролем украинских нацистов, произошел буквально на днях.
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