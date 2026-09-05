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Дзагоев и Мбаппе из 2Drots станцевали под трек «Дзагоев» OG Buda после победы сборной медиафутбола России над Таджикистаном

Бывший хавбек ЦСКА Алан Дзагоев и Мбаппе из 2Drots станцевали под трек «Дзагоев» рэпера OG Buda. Футболисты сборной медиафутбола России исполнили танец после победы над медиасборной Таджикистана.

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