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Курские новости

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Куряне чаще всего жалуются на проблемы с водоснабжением

Куряне чаще всего жалуются на проблемы с водоснабжением

Почти 76% обращений курян касались проблем с водоснабжением, особенно много жалоб поступило из Курска и Железногорска, где горячую воду отключили накануне 1 сентября.

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