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Подростка, оправданного по делу о терроризме, исключили из перечня террористов

Подростка, оправданного по делу о терроризме, исключили из перечня террористов

Девятиклассника московской школы Данила, о котором «МК» не раз писал, исключили из перечня террористов и экстремистов .

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