У станции метро «Горный институт» в Петербурге появится новое жилье

Домами застроят территорию завода «Электроаппарат» Представители компании Setl Group планируют купить площадку завода «Электроаппарат» площадью 4,8 га между 23—й и 24—й линиями Васильевского острова в Северной столице, сообщает РБК Петербург Уточняется, что на участке можно построить около 50–60 тыс.