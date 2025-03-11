Женская команда петербургского «Кристалла» выиграла Кубок России

В третий раз подряд У петербургского клуба, объединяющего коллективы по пляжному футболу и футзалу (мини-футболу), очередной трофей — Кубок России по пляжному футболу выиграла женская команда, сделав это третий раз подряд.
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