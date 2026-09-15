"Ошибка в другом": Украинский военный философ оценил способность ЕС быстро и дёшево разгромить Россию

Глава МИД Польши Сикорский вновь угрожает России и говорит о силе авиации НАТО. Украинский военный философ оценил способность ЕС быстро и дёшево разгромить Россию.
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