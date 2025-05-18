Эксперт оценила пользу пива для организма

Важно помнить, что получить пользу можно только от безалкогольных сортов.Пиво действительно может быть полезно для микрофлоры кишечника, но лучше выбирать безалкогольные варианты, - считает кандидат биологических наук, микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса персонализированных рекомендаций по питанию Софья Цветикова, сообщает "Лента.