Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Иконникова (Воронина)
    Сегодня день рождения пионерской организации, а остальные и автор пусть празднуют то, что им по сердцу.Какой сегодня пра...
  • Сергей Андросов
    Что значит русские, а нерусские получат? Что за идиот статейку наляпал?Отсутствие стажа ...
  • Надежда Соловьева
    Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Прекратить раздачу российского гражданства и ВНЖ мигрантам из Средн...Миллиарды для миг...

Эксперт оценила пользу пива для организма

Эксперт оценила пользу пива для организма

Важно помнить, что получить пользу можно только от безалкогольных сортов.Пиво действительно может быть полезно для микрофлоры кишечника, но лучше выбирать безалкогольные варианты, - считает кандидат биологических наук, микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса персонализированных рекомендаций по питанию Софья Цветикова, сообщает "Лента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх