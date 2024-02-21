В Ставропольском крае построят шесть амбулаторий в 2024 году

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году построят шесть амбулаторий. Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.
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