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В Ставропольском крае построят шесть амбулаторий в 2024 году

В Ставропольском крае построят шесть амбулаторий в 2024 году

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году построят шесть амбулаторий. Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

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