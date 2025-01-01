«У наших бойцов за спиной собственный дом, в прямом смысле»

На торецком направлении бои идут за каждый дом. Как и в большинстве населенных пунктов, украинские боевики используют жилую застройку, превращая ее при помощи ходов сообщений и подземных коммуникаций в единый комплекс обороны.
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