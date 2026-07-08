Маринад для легендарного шашлыка «Семирамис» раскрыли спустя 30 лет

В середине девяностых в Москве был ресторан, куда приходили не просто поесть. Туда приходили за атмосферой, за ощущением времени и за тем самым шашлыком, о котором потом рассказывали годами, вспоминает автор канала «Вилка.
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