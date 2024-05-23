Главам трех районов Бурятии были вынесены предупреждения за нарушения в работе ГИС ЖКХ

По результатам проверок, проведенных Службой государственного строительного надзора Республики Бурятия (Госстройжилнадзор), были выявлены нарушения в работе системы государственного информационного сервиса "Жилищно-коммунальные предприятия" (ГИС ЖКХ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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