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Какие «подарки» русского народа забрали себе союзные республики СССР

Какие «подарки» русского народа забрали себе союзные республики СССР

«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически… Нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации».

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Лида Орлова
Да уж , просто мрак ....
Сергей Тычкин
Да и последнюю войну переложили на русский народ - обезлюдев русские деревни!
Liudmila Solodko
Думаю, что скоро время придет долги возвращать, надеюсь во всяком случае
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Если бы думали ГОЛОВОЙ в 1991 году...Не надо было бы сегодня решать вот эти проблемы. Про Кавказ напомнить? Кто первый ринулся из состава СССР? Верно. Грузия и Армения. ГДЕ они сегодня? Если в только в Москве сегодня армян больше, чем в Ереване или тех же грузин! Чисто по русски-"Создадим себе сложности, что бы их потом героически преодолевать! Для меня, даже не славянина Россия была и останется навсегда в размерах империи АЛЕКСАНДАРА ТРЕТЬЕГО! Вот реально Государство Российское! Всё остальное от лукавого и внутрегнних ГАДОВ, которых отчего-то называют "либералы и демократы". ДВАЖДЫ эти ублюдки разваливали Российское государство. в ФЕВРАЛЕ 1917 и второй раз в период 1987-1991 годы! Мне просто смешно и грустно, когда я до сих пор слышу...Евровыбор России...Европа наш союзник и друг...Это те самые друзья, которые вместе с Гитлером в июне 1941 года не только объявили войну (22 числа ИТАЛИЯ и РУМЫНИЯ, 24 июня-СЛОВАКИЯ, 26-ФИНЛЯНДИЯ и 27 -ВЕНГРИЯ) но и воевали на территории СССР (даже швейцарцы в составе трёхсот человек)? Хватит сказок. Гейжопа это ПЕРВЫЙ ВРАГ РУССКИХ и РОССИИ. И не только русских...а тех же недоумков от украинцев, белоруссов до азиатов из бывшиз Республик! Но самое противное, что...в самой России внутри так и не поняли до сих пор, что УЖЕ ИДЁТ ВОЙНА против них. И есть уже планы раздела России на минимум ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ с заманухами, как это было во времена СССР в 80-х. "Скинем "центр", заживём богато и щастливо". (см. фотоприложение).ТА ЖЕ САМАЯ ЗАУНЫВНАЯ гнилая песенка. Даже "сталинский ГУЛАГ" и пресловутые репрессии повытаскивали из "перестроечного гавна". Какие репрессии от Сталина? Это вы мне, репрессированному в 1955 году советскими ДЕМОКРАТАМИ во главе с ХРУЩЁВЫМ советскому баварцу, будет делать мозг? Сталин СТРОИЛ СОВЕТСКУЮ ИМПЕРИЮ такими же методами как это делали Иван Грозный, Пётр Первый и Александр Третий. И по другому невозможно строить империи. И рано или поздно, если вы хотите схранить Россию, придётся ставить в стойл всю эту гнилую тусовку"гозамно-зилбертрудо-шендерьмовиче-бацилошвалей"!Я это знал ещё в 1989 году. И предупреждал , чуть не положив партбилет на стол, что ВАС ИДИОТОВ РАЗВОДЯТ, как лохов. Сегодня повторяется тоже самое. Только теперь уже против ВАС, русских и России. Так что ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ, а не так, как на УКРЕТИНЕ-дупой! Там уже допрыгались. Скоро их поделят на минимум ДВЕ части. Одной будет курировать Россия, второй -ПОЛЬША и ВЕНГРИЯ! Нет? Ну...Потом вспомните мои слова. Удачи...И не прокакайте, пожалуйста, Россию. У меня там мой внук живёт, в Питере.
Обозреватель
Сергей Цыбин
Если бы это понимали современные гаджетники-недоучки с куриными интернетмозгами! А ведь они начинают ходить на выборы и за что-то своё голосовать! Представляю, за что!!! Вот в чём главная опасность, вот где наша будущая погибель...
Диман Северный
А что странного в том, что Казань стала столицей Татарской АССР?
Обозреватель
Ульянов русофоб мерзкий!
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
Бедный русский многострадальный народ!
Борис Виленский
Это ещё неполный список.
Алил Гусейнов
Если это так и было, то почему РСФСР, СССР превратились в мировую экономическую сверхдержаву; почему в РСФСР не было как сегодня (без союзных республик) - 20 млн.нищих; 50 млн. еле сводящих концы с концами, такой смертности как сегодня, почему в РСФСР не собирали деньги с народа (как сегодня СМСками) для лечения больных детей, а хватала у государства; почему в РСФСР учителя не жили на нищенскую зарплату, меньше чем сегодня в нищей Сомали ( сегодня учителя в России таксуют в свободное время) и т.д. и т.п. почему... ведь уже 30 лет Россия не "кормит" союзные республики? Сегодня любят вопить "хватит кормить Кавказ", чтобы отвлечь от грабежа страны чиновниками-олигархами, создав образ "врага" из кавказцев, мусульман... только вот к примеру в Дагестане за одну и ту же работу платят раз 8 меньше, чем в Москве! Дагестан дает стране нефть, газ, рыбопродукты, электроэнергию, одно из первых мест в стране по поставкам овощей, фруктов, мяса (экологически чистых, в отличие от импортных, напичканных химикатами, пальмовым маслом)... а что дает стране Москва? Даже такие заводы-гиганты как "ЗИЛ", "Москвич", "Серп и Молот" и т.д. не то что не модернизировали имея огромные деньги, но и развалили..
Анатолий
Алил, представьте себе, что Дагестан прекратил "давать" всё Вами перечисленное. В России почувствовают это или нет? А вот, если Россия прекратит и вправду давать Дагестану, вы это узнаете мгновенно. А Вами упомянутые 20 и 50 миллионов, у меня вопрос родили - а почему так много Ваших земляков и соседей в этой нищей России? Алил, Вы мне напоминаете эстонцев, которые с какими-то цифрами показывают как им хорошо сейчас. С цифрами, но не с реальностью. Исчезают эти "гордые и свободолюбивые" приебалтийские народы. И чем больше в Дагестане будет людей с Вашими мыслями, тем скорее Дагестан может очутиться в положении майданной Окраины. Только под турками, например, а не под американцами как хохлы. Признайтесь хотя бы себе, что пишете Вы х..... чепуху. Поделитесь Вашими мыслями с грузинами. Они тоже от счастья пляшут и поют.
Александр Виноградов
Даги всегда были дотационными, и если лишить их вливаний они растворятся не на кавказе а внутри РОССИИ. Уж этот народ привык к халяве,да и жрать на что то надо. Так что помолчал бы Алил. Работать на благо страны у вас как то слабо.

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