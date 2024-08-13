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Шахматистку Абакарову исключили из федерации Дагестана за попытку отравить соперницу

Шахматистку Абакарову исключили из федерации Дагестана за попытку отравить соперницу

Специалисты уже подтвердили, что Амина Абакарова обработала стол своей соперницы именно ртутью.<strong>Шахматистку Амину Абакарову, обработавшая стол своей соперницы на чемпионате ртутью, исключили из Федерации шахмат Дагестана, сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, <a href="https://tass.

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