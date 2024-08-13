Шахматистку Абакарову исключили из федерации Дагестана за попытку отравить соперницу

Специалисты уже подтвердили, что Амина Абакарова обработала стол своей соперницы именно ртутью.<strong>Шахматистку Амину Абакарову, обработавшая стол своей соперницы на чемпионате ртутью, исключили из Федерации шахмат Дагестана, сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, <a href="https://tass.