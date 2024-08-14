Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени.
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