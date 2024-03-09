Премьера оперы Щедрина «Не только любовь» прошла в МАМТе

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет в праздничные мартовские дни премьеру оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» в постановке дирижера Феликса Коробова, режиссера Евгения Писарева, художников Максима Обрезкова (сценография), Марии Даниловой (костюмы) и Аси Мухиной (видео).
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