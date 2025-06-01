Британия решила построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
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