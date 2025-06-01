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Британия решила построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Британия решила построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

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