Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что в небе над страной сбили шар-шпион

Неопознанный объект стал целью американского истребителя F-22Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над северной частью страны.
Неопознанный объект стал целью американского истребителя F-22Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над северной частью страны.
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