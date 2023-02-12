Daily Storm

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Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что в небе над страной сбили шар-шпион

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что в небе над страной сбили шар-шпион

Неопознанный объект стал целью американского истребителя F-22Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над северной частью страны.

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