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Царьград

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Сенсационное признание вдовы предателя, ненавидящей Россию: Дадина расстреляли свои же и уехали тусоваться

Сенсационное признание вдовы предателя, ненавидящей Россию: Дадина расстреляли свои же и уехали тусоваться

После новостей о том, что предатель Ильдар Дадин, бежавший из России и вступивший в ряды ВСУ, был убит, украинские и западные СМИ, а также либералы всех мастей в очередной раз посыпались безосновательными обвинениями, что за всем стоит Россия.

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