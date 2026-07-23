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Нижегородская правда

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Суд запретил включать в платёжки задолженности старше трёх лет

Известно, что срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 года. Однако на практике управляющие и ресурсоснабжающие организации часто выставляют долги за более продолжительные промежутки времени.

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