Суд запретил включать в платёжки задолженности старше трёх лет

Известно, что срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 года. Однако на практике управляющие и ресурсоснабжающие организации часто выставляют долги за более продолжительные промежутки времени.
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