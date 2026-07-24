Сергей Собянин объявил, что промпарк Сенькино полностью построен

На территории почти в 16 гектаров в Краснопахорском районе возвели промышленный парк «Сенькино». Сергей Собянин сообщил о завершении строительства объекта, реализованного по программе стимулирования создания мест приложения труда.
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