РИТУАЛЫ К НОВОМУ ГОДУ

Волшебная уборка.Ритуал нравится абсолютно всем домочадцам, особенно детям! Начните уборку, да не простую - а волшебную! Наделите веник магической силой (мысленно) и представьте, как он выметает все ссоры, безденежье, болезни, негатив из вашей жизни! Представьте, что открытые на проветривание окна впускают новые возможности (для этого они должны быть чистыми), а свежеперестеленная постель дарит здоровье и сладкий сон!Очищаемся перед Новым годомИспользуйте свечи - их особая энергетика усилит действие! Выпишите на лист бумаги все, что хотите оставить в уходящем году.