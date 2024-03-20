Альпинист и антрополог приедут на «Ямальские встречи» в Губкинский

Жителей Губкинского 30 марта приглашают на «Ямальские встречи»(12+). С северянами встретятся новые гости региона: российский альпинист Сергей Кофанов, а также известный ученый-антрополог Станислав Дробышевский.
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