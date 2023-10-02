Полтысячи новосибирцев подверглись нападению клещей

Клещи за минувшую неделю покусали свыше 500 человек, в больницу попали 10 укушенных. В понедельник, 2 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава областного Минздрава Константин Хальзов назвал число укушенных клещами за отчетную неделю жителей региона.