Полтысячи новосибирцев подверглись нападению клещей

Клещи за минувшую неделю покусали свыше 500 человек, в больницу попали 10 укушенных. В понедельник, 2 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава областного Минздрава Константин Хальзов назвал число укушенных клещами за отчетную неделю жителей региона.
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