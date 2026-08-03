Киев опасается возможного появления военных КНДР на северном направлении Новое появление северокорейских войск на фронте может привести к серьезн.
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Киев опасается возможного появления военных КНДР на северном направлении Новое появление северокорейских войск на фронте может привести к серьезн.
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