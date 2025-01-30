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Нефтепроводчики из АО «Транснефть — Урал» провели более 2 тысяч учений

Нефтепроводчики из АО «Транснефть — Урал» провели более 2 тысяч учений

В АО «Транснефть — Урал», одном из крупнейших дочерних обществ компании «Транснефть», в 2024 году проведено более 2 тысяч учений, направленных на обеспечение готовности персонала, сил и средств к локализации и устранению последствий различных происшествий на производственных объектах предприятия.

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