Вице-президент АТОР: туры за рубеж могут подорожать на 15-20% к лету

Туры на поездки за границу подорожают до 20% в перспективе полутора - двух месяцев, спрогнозировал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии