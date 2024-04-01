Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников МУ МВД России «Орское», которые задержали подозреваемых в серии преступлений

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников МУ МВД России «Орское», которые проявили отвагу при задержании подозреваемых в серии преступлений.
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