В МИД ответили на призыв Зеленского помешать сближению России и Китая

Призыв президента Украины Владимира Зеленского помешать сближению России и Китая обречен на провал. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Фадеев в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.
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