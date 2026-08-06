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В МИД ответили на призыв Зеленского помешать сближению России и Китая

В МИД ответили на призыв Зеленского помешать сближению России и Китая

Призыв президента Украины Владимира Зеленского помешать сближению России и Китая обречен на провал. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Фадеев в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

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