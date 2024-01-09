В массовом ДТП в Кемеровской области пострадали два человека

8 января на 121-м км трассы Кемерово — Новокузнецк с разницей в несколько минут произошло два ДТП. Вначале съехал в кювет легковой автомобиль, а позже здесь же столкнулись ещё семь машин, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.