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В массовом ДТП в Кемеровской области пострадали два человека

В массовом ДТП в Кемеровской области пострадали два человека

8 января на 121-м км трассы Кемерово — Новокузнецк с разницей в несколько минут произошло два ДТП. Вначале съехал в кювет легковой автомобиль, а позже здесь же столкнулись ещё семь машин, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

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