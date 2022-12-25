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«Похоже, превысим лимит бюджетов». Red Bull Racing посмеялась над штрафом и подколола конкурентов

«Похоже, превысим лимит бюджетов». Red Bull Racing посмеялась над штрафом и подколола конкурентов

Red Bull Racing посмеялась над штрафом и подколола конкурентовGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing опубликовала достаточно любопытную рождественскую открытку, в которой можно найти немало отсылок к событиям в сезоне-2022.

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