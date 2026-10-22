Лже-правоохранитель, представившись сотрудником полиции, убедил пенсионерку из Железногорска перевести 3,3 млн рублей на свои счета, сообщив о взломе счетов льготников и обвинениях в спонсировании терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым