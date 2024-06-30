КИЕВ, 30 июня, ФедералПресс. Главарь Киевского режима Зеленский сообщил, что переговорам с Россией должны предшествовать договоренности всех стран мира, а победой будет считаться выход Украины на границы 91-го года и вступление в ЕС и НАТО.