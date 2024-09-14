ООН: профессия журналистов становится более опасной

Некоторые страны угрожают независимости СМИ, профессия журналистов становится все более опасной. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, передает ТАСС.
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