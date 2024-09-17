Неужели Владимира Владимировича услышали?

Алатырка

Спасибо за отсылку к телеге - перешла. Вообще МТ давно охреневает от безнаказанности. Здесь такое количество хохлятских сайтов с инфой определенной направленностью - мама дорогая! Раньше это было открыто - теперь просто блокирую статьи патриотической направленности. По гадостям - дзен даже превосходит их и ведет себя наглее.