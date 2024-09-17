Неужели Владимира Владимировича услышали? Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Неужели Владимира Владимировича услышали?
Комментарии
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Алатырка
Спасибо за отсылку к телеге - перешла. Вообще МТ давно охреневает от безнаказанности. Здесь такое количество хохлятских сайтов с инфой определенной направленностью - мама дорогая! Раньше это было открыто - теперь просто блокирую статьи патриотической направленности. По гадостям - дзен даже превосходит их и ведет себя наглее.
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17 час.
Сергей Федотов
Да и хрен с ними, даже наоборот, пусть беспременно будут. Без щенєвмєрлов не так смешно жить.
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14 час.
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