Трамп берет под контроль агентуру США

REUTERS/Kevin Lamarque В английском сокращении USAID слышится aid – помощь. На самом деле агентство Соединенных Государств по международному развитию помогает разве что самим Соединенным Государствам Америки.
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