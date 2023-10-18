«Не делаешь мою жизнь лучше — проваливай из нее». Риз Уизерспун рассказала о том, как изменилась ее жизнь после развода

Насколько тяжело быть женщиной 40+ лет, которая переживает второй развод? Когда за спиной осталось 2 брака, 3 детей и понимание, что, прожив неполные 12 лет с любимым мужчиной, вы стали друг другу совершенно чужими людьми? Риз Уизерспун, которой исполнилось 47, пришлось в этом году испытать это на собственном опыте.
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