«Не делаешь мою жизнь лучше — проваливай из нее». Риз Уизерспун рассказала о том, как изменилась ее жизнь после развода

Насколько тяжело быть женщиной 40+ лет, которая переживает второй развод? Когда за спиной осталось 2 брака, 3 детей и понимание, что, прожив неполные 12 лет с любимым мужчиной, вы стали друг другу совершенно чужими людьми? Риз Уизерспун, которой исполнилось 47, пришлось в этом году испытать это на собственном опыте.