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Иркутск Сегодня

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Губернатор Приангарья осмотрел строящуюся гостиницу с банным комплексом в Байкальске

Губернатор Приангарья осмотрел строящуюся гостиницу с банным комплексом в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в прошедшие выходные посещал город Байкальск. Одним из объектов, который он посетил, стала будущая гостиница с банным комплексом на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала».

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