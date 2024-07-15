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Англия и Франция – главные фавориты Евро-2028. Испания – третья у букмекеров

Букмекеры начали принимать ставки на итоги Евро-2028. Фаворитами турнира, который пройдет в Великобритании, считаются сборные Англии и Франции.

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