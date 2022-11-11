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Суббан станет хоккейным аналитиком на телевидении. Пи Кей подписал контракт с ESPN на 3 года

Пи Кей Суббан станет хоккейным аналитиком на телевидении, он подписал контракт с ESPN. Срок соглашения составляет 3 года.

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