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Эффект бумеранга: Врач Кашух предупредила о рисках экстремальных диет перед Новым годом

Эффект бумеранга: Врач Кашух предупредила о рисках экстремальных диет перед Новым годом

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает о рисках строгих диет перед праздниками. Эксперт советует для здорового похудения создать дефицит калорий и следовать принципам сбалансированного питания, избегая опасного эффекта бумеранга.

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