Politico: законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией в США

Законопроект о санкциях против России столкнулся с серьёзной оппозицией в Палате представителей США, а его дальнейшее продвижение оказалось под угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым