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Politico: законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией в США

Politico: законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией в США

Законопроект о санкциях против России столкнулся с серьёзной оппозицией в Палате представителей США, а его дальнейшее продвижение оказалось под угрозой.

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