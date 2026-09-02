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Аргументы недели

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Пашинян дал понять, что язык его по-русски больше не поворачивается

Пашинян дал понять, что язык его по-русски больше не поворачивается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал единственным из лидеров стран Содружества Независимых Государств, кто выступил не на русском языке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС+) в Бишкеке.

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