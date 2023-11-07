Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Сила Родной Земли

Сила Родной Земли

Однажды американский бизнесмен русского происхождения во время деловой поездки по России поведал представителю прессы историю о том, как он трижды пытался осуществить мечту всей своей жизни: развести на своих плантациях лесную землянику.

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