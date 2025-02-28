СПбГУ: создана упаковка для фруктов и овощей из водорослей и листьев ананаса

Химики Санкт-Петербургского государственного университета вместе с учеными из Индии, Бразилии и ЮАР создали умную упаковку для фруктов и овощей из корневищ, морских водорослей, цветов, эвкалипта и листьев ананаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии