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Царьград

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Кошта: Украина и Балканы должны войти в состав ЕС

Кошта: Украина и Балканы должны войти в состав ЕС

Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсуждал с Антониу Коштой расширение ЕС на встрече в Софии. Радев призывает к расширению на основе заслуг стран, а Кошта считает, что Украина и Балканы должны стать частью ЕС для укрепления безопасности Европы.

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