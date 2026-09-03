Кошта: Украина и Балканы должны войти в состав ЕС

Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсуждал с Антониу Коштой расширение ЕС на встрече в Софии. Радев призывает к расширению на основе заслуг стран, а Кошта считает, что Украина и Балканы должны стать частью ЕС для укрепления безопасности Европы.
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