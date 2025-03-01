«Транспорт очень страдает»: боевики ВСУ сообщают об ухудшении ситуации в Курской области Положение украинской группировки в Курской области серьезно осложнилось.
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«Транспорт очень страдает»: боевики ВСУ сообщают об ухудшении ситуации в Курской области Положение украинской группировки в Курской области серьезно осложнилось.
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